Eisenach. Förderverein Stadtbibliothek Eisenach plant Aufstellung eines Bücherbaums am Spielplatz an der Heinrichstraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begeisterter Leser sorgt sich um Eisenachs Bücherregale

Günter Katzmann ist begeisterter Leser, ein richtiger Büchernarr. Den Eisenacher Senior quält ein wenig die Angst, dass es keine Stellen mehr in der Stadt Eisenach gibt, an denen sich gebrauchte Bücher nach Interessenslage beliebig tauschen lassen. Nachdem der Bauwagen Karli im Herbst vergangenen Jahres vom Karlsplatz verschwand, trifft dieses Schicksal nun auch auf die Bücherregale in der Goldschmiedenstraße, in einem Hauseingang gegenüber dem Theater am Markt, sowie in der Schmelzerstraße, gegenüber der Volkshochschule zu.

In diesem Hauseingang in der Goldschmiedenstraße ist das Bücherregal inzwischen verschwunden. Foto: Norman Meißner „In der Goldschmiedenstraße wird das Gebäude renoviert und in der Schmelzerstraße soll das Haus abgerissen werden“, weiß der besorgte Bücherfreund zu berichten. Um dort den Gebäudeabriss vorbereiten zu können, folgte zunächst der Regalabriss. „Im zweiten Stock im Kaufhaus Schwager stehen zwar noch drei Bücherregale mit einigen Bänden, aber die sind leider nur zu den Geschäftszeiten erreichbar“, sagt Belletristik-Freund Günter Katzmann. Er spricht von einer Kultur, die in der Kulturstadt Eisenach nicht verloren gehen dürfe; er sieht ein wenig das Kulturamt in der Pflicht. „Den Bauwagen Karli hatte ich privat für ein Jahr gemietet, aber er stand dann doch fast sechs Jahre auf dem Karlsplatz“, spricht Hartmut Sommer vom Kunstverein über sein Engagement. Der Eigentümer benötigte seinen Bauwagen wieder. „In Ruhla gibt es ja das Projekt mit der Telefonzelle, aber das ist für Eisenach viel zu klein“, meint Hartmut Sommer. Der jüngste Sturm hatte die 2014 eingerichtete Bücherbox in Ruhla unreparabel beschädigt. Ersatz wird für Ruhla gesucht – auch Hartmut Sommer ist auf der Suche. Er sucht einen neuen, ähnlichen Bauwagen, um das Bücher-Tausch-Projekt fortführen zu können. „Der Standplatz auf dem Karlsplatz war toll, aber ich könnte mir auch den Platz vorstellen, an dem jetzt die alte Kastanie gefällt wurde“, fährt er fort. In der Schmelzerstraße in Eisenach wurde das Bücherregal wieder aufgestellt. Foto: Norman Meißner Vom Ende der beiden Bücherregale in den Parallelstraßen der Eisenacher Einkaufsmeile ist auch Stefanie Krauß, Vorsitzende des Fördervereins Stadtbibliothek Eisenach, ein wenig traurig. „Im Sommer letzten Jahres haben wir einen Bücherbaum auf dem Spielplatz in Hörschel eröffnet und am 2. April wollen wir auf dem Spielplatz Heinrichstraße zwischen Azurit und St. Annen einen weiteren einweihen“, erzählt Stefanie Krauß. Zudem sei in diesem Jahr die Aufstellung eines weiteren Bücherbaumes geplant. Die Entscheidung zum Standort fiel bislang nicht, aber der Förderverein möchte immer im Wechsel zwischen Stadt und Ortsteilen solche Bücherbäume auf städtischen Spielplätzen installieren. Natürlich wünscht sich die Fördervereinsvorsitzende, dass auch weiterhin private Initiativen die Angebote der Stadtbibliothek zum Büchertausch ergänzen. Auf guten Zuspruch einer interessierten Leserschaft treffe beispielsweise auch das Bücherregal im Sportbad Aquaplex. „In der Stadtbibliothek ist ständig ein Regal, in dem man Stöbern kann und beim Bibliotheksfest gibt es eine besonders große Auswahl“, wirbt Stefanie Krauß für die städtische Buchleihe. Zudem gebe es immer wieder Bücherflohmärkte in der Region, bei denen es jeder Leseratte gelingt, für kleines Geld sich mit neuer Lektüre einzudecken.