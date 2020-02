Begeisterung bei sportlichen Feuerwehrleuten

Bereits zum fünften Mal lud der Kreisfeuerwehrverband die Feuerwehrleute aus dem Verbandsgebiet und der Stadt Eisenach zum Sporttag nach Treffurt ein.

Außerhalb von Brandeinsätzen miteinander messen und austauschen

Eine gute Gelegenheit, bei der sich die Kameradinnen und Kameraden auch mal außerhalb der Brand- und Rettungseinsätze treffen, sich messen und austauschen können, erklärte Sebastian Fischer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. Und die Normannsteinhalle in Treffurt hat sich da seit Jahren bewährt, lässt sich für die sportlichen Wettkämpfe wunderbar teilen und die Vereinsmitglieder des Treffurter Feuerwehrvereines sind bestens erprobt in der Ausgestaltung und Versorgung der Wettkämpfe.

184 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld für den Sporttag angemeldet, am Ende tummelten sich mehr als 300 Menschen in der Halle – kleine und große Wettkämpfer, Übungsleiter, Schiedsrichter, Zuschauer und zahlreiche Helfer. Natürlich zeigten sich da Sebastian Fischer, Treffurts Stadtbrandmeister David Büchner, Kreisjugendwart Ralf Galus und der Eisenacher Stadtjugendfeuerwehrwart Lukas Rokosch hochzufrieden, bei denen im Wettkampfbüro die Fäden zusammenliefen.

Gedenkminute für verunglückte Kinder

Ganz am Anfang der Veranstaltung stand aber auch das Gedenken an die kürzlich beim Busunglück tödlich verunfallten Kinder aus Bischofroda, denn die kleine Florentine war schließlich ein ganz aktives Mitglied der Jugendfeuerwehr. Eine Schweigeminute und von hier aus die Delegation einer Abordnung des Verbandes zur morgendlichen Trauerfeier in Bischofroda waren eine angemessene Ehrung.

Dann traten die Wettkämpfe in den Vordergrund. Bei den zehn- bis 18-Jährigen kämpften neun Mannschaften im Fußballturnier um den Siegerpokal, während die Sechs- bis Neunjährigen mit drei Mannschaften im Zweifelderball den Sieger ermittelten. Speziell die Kleinen bewiesen in ihren Spielen eine unglaubliche Ausdauer und waren kaum einzufangen.

Feuerwehrnachwuchs im sportlichen Wettbewerb kaum zu bremsen

Wer gedacht hatte, dass sich im Fußball die Mannschaften aus den fußballbekannten Hochburgen Eisenach, Ruhla oder Wutha durchsetzen würden, sah sich getäuscht, denn die Jungs und Mädchen aus Seebach siegten vor der Mannschaft aus Ruhla und der Spielgemeinschaft Krauthausen/Pferdsdorf/Nazza. Geleitet wurden die fairen Spiele von Schiedsrichtern aus befreundeten Vereinen. Im Zweifelderballturnier hatte die Spielgemeinschaft Ruhla/Stregda/Eisenach/Seebach die Nase vorn und verwies die Mannschaften aus Treffurt und Wenigenlupnitz/Großenlupnitz auf ihre Plätze.

Aber auch die erwachsenen Feuerwehrleute durften sich im sportlichen Wettstreit messen. Immerhin sieben Mannschaften hatten sich für das Volleyballturnier, das stets vom Nazzaer Udo Heilwagen besonders unterstützt wird, angesagt und neben spektakulären Ballwechseln auch viel Spaß zu bieten. Am Ende setzte sich die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Eisenach vor der Freiwilligen Feuerwehr Herda und der Treffurter Mannschaft – Sieger der Herzen – durch. Bis in den frühen Abend hinein saßen nach dem Turnier Verantwortliche und Aktive beim verdienten Bierchen zusammen und ließen den für alle erfolgreichen Tag gemütlich ausklingen.