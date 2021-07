Behinderungen durch Baustellen in Eisenach

Eisenach. Es wird gearbeitet in Eisenacher Stadtgebiet.

Bauarbeiten sorgen in Eisenach für Behinderungen. So wird nach Angaben der Stadt vom 21. bis 23. Juli die Einmündung Katharinenstraße (Hausnummer 44) in Richtung Fabrikstraße gesperrt. Hier werden Schachtabdeckungen repariert. Ebenfalls bis 23. Juli ist die Kentelsgasse in Göringen auf Höhe der Hausnummer 1a voll gesperrt. Nach einer Unwetterhavarie werden hier Glasfaserkabel freigelegt und kontrolliert. Vom 26. Juli bis voraussichtlich 20. August ist die Fahrbahn in der Nebestraße vor dem Elisabeth-Gymnasium bis zur Ulrich-von-Hutten-Straße eingeengt. Der Gehweg ist gesperrt. Hier werden Breitbandkabel verlegt.