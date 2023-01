Behinderungen durch Karnevalsumzüge im Wartburgkreis

Wegen Karnevalsumzügen kommt es in Langenfeld und Geismar zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen

Wartburgkreis. In Langenfeld und Geismar haben Narren für einen Tag Vorfahrt.

Wegen zweier Karnevalsumzüge kommt es zu Verkehrsbehinderungen, teilt das Landratsamt mit. In Langenfeld wird es auf der gesamten Hauptstraße (B 285) am Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 16 Uhr umfangreiche Einschränkungen des Verkehrs geben. Am Sonntag, 12. Februar, sind die Narren auf den Straßen Geismars unterwegs. Dort wird es im Zuge der gesamten Hauptstraße (L 2603) umfangreiche Einschränkungen des Verkehrs. Es wird empfohlen, den Bereich der Ortsdurchfahrt weiträumig zu umfahren. Für beide gilt: Es wird empfohlen, die Bereiche weiträumig zu umfahren.