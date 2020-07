Behinderungen wegen Demos am Samstag in Eisenach

Wegen der zwei angemeldeten Demonstrationen am Sonnabend in der Eisenacher Innenstadt wird es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Rund 300 Teilnehmer werden erwartet. Gegen 13 Uhr ist mit ersten Einschränkungen am Markt und am Karlsplatz zu rechnen. Stärkere Behinderungen wird es ab etwa 14.30 bis etwa 16 Uhr insbesondere in den Straßen um beide Plätze geben, teilte Stadtsprecherin Janina Walter mit.

Autofahrer werden gebeten, genannte Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren. Man versuche aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Aufgrund der Demonstrationen wird am Sonnabend auf dem Markt kein ‎Markthandel stattfinden können, so Walter. Eine Verständigung mit den Händlern habe aber stattgefunden. Parken und Halten, das betreffe auch Behindertenparkplätze, sei an der Westseite des Markts von 10 bis 18 Uhr nicht möglich.

Neben einer rechtsextremen Demonstration wird es eine weitere Kundgebung der Antifaschistischen Linken geben. Anlass ist die in dieser Woche bekannt gewordene mutmaßliche Gruppenvergewaltigung an einer 19-Jährigen. Nähere Details zum Tathergang nannte die Staatsanwaltschaft auch Freitag nicht. Die Ermittlungen dazu laufen, hieß es.