Jensen Zlotowicz über zwei neue Hinweisschilder an der B7 bei Krauthausen, die Begehrlichkeiten wecken.

Behördliche Reklame ist Paradebeispiel

Zwei Jahre hat es gedauert. Nun stehen sie, fest in Beton gepackt, die beiden Hinweisschilder an der Bundesstraße 7 vor den Toren Krauthausen. „Landgasthof & Pension“ steht darauf. Beantragt von der Gemeinde, genehmigt vom zuständigen Straßenverkehrsamt, bekommt die „Weinbergschenke“ im Ort nun vielleicht mehr Aufmerksamkeit und der Betreiber mehr Gäste. Das fände die Gemeinde Krauthausen schön, denn der Gastwirt soll die Pacht möglichst pünktlich und stetig an die Kommune zahlen.

Es gibt an Bundes- und Landstraßen der näheren Umgebung einige dieser auf Gastronomie gemünzten Hinweisschilder. Vom Schild bei Krauthausen haben auch die Betreiber des benachbarten Hotels und Restaurants Stiftguts Wilhelmsglücksbrunn Wind bekommen. Genau eine solche Tafel an der Straße wünschen sich die Betreiber auch schon lange, sagt Angela Karsten. Nur sei auf den Wunsch des Bio-Betriebes bisher niemand eingegangen oder habe ihn gar umgesetzt. Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen, hieß es früher mal. In diesem Fall darf man für die Sowjets ruhig Krauthausen einsetzen. Vielleicht sieht man solch ein grünes Schild auch mal vor Wilhelmsglücksbrunn. Voraussetzung: Spucke und Geduld.