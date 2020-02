Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Behringer Garde zeigt Showtanz

Der Behringer Carneval Verein feiert sein 36-jähriges Bestehen. Zur Hauptveranstaltung „Bahringsch Helau“ am Samstagabend erlebten rund 200 Gäste im Saal des Kulturhauses ein buntes Programm, an dem rund 50 Akteure mitgewirkt haben.

Mitglieder des Elferrats verwandelten sich von Polizisten in Tänzer. Foto: Justin Ehegötz

So begeisterte die große Tanzgruppe im Alter bis 14 Jahre mit einem „Schreck-Tanz“ das Publikum. Außerdem zeigte die achtköpfige Garde in ihrem Showtanz, was in stillen Nächten auf der Straße so alles passieren kann. Die Mitglieder des Elferrats verwandelte sich von strengen Polizisten mit schusssicherer Weste und Helm zu berauschten Tänzern.

Horsti (Jens Schiezold) vom Tüngedaer Carneval Verein begeisterte als Gast-Büttenredner ebenso wie Elferratsmitglied Sebastian Robl als Klingelkarl mit Dorfgeschichten des letztes Jahres. Der Elferrat tanzte ein weiteres Mal, diesmal zum Hit „Schüttel deinen Speck“. Wie die leicht bekleideten Herren ihre Hüften geschwungen haben, war eine lustige Angelegenheit.

In einem Sketch spielte die große Tanzgruppe einen Flugzeugabsturz nach. Außerdem hatte die kleine Tanzgruppe (bis acht Jahre) zwei Auftritte, die das Publikum mit viel Beifall honorierte.

Des Weiteren sind die Garde des Tüngedaer Carneval Vereins sowie das Männerballett des Feuerwehrvereins Gräfentonna als Gäste aufgetreten. Auch für diese Darbietungen spendeten die Zuschauer reichlich Applaus.