Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Nachbarn Lebensmittel gestohlen - Einbruchsserie in Bad Salzungen aufgeklärt

Eine Einbruchsserie in Bad Salzungen konnte jetzt von der Polizei aufgeklärt werden. Seit dem 30. November kam es zu mindestens 15 Kellereinbrüchen im Wohngebiet „An den Beeten“, wobei ein damals noch Unbekannter die Hauseingangstüren der Wohnblocks teilweise gewaltsam öffnete und ausschließlich Lebensmittel aus den Kellerverschlägen stahl.

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten Ermittlungen zu einem 35-jährigen Mann geführt, der unmittelbar in Tatortnähe wohnte. Am Dienstag habe es dann bei dem Mann eine Hausdurchsuchung gegeben, bei der die Polizei in seiner Wohnung zahlreiche Gegenstände gefunden hat, welche den Kellereinbrüchen zugeordnet werden konnten.

Bei der Vernehmung habe der Mann die Taten dann auch gestanden. Die Ermittlungen der Polizei zu weiteren Geschädigten würden derzeit noch andauern. In diesem Zusammenhang werden Betroffene derartiger Kellereinbrüche in diesem Bereich und Zeitraum gebeten, die noch keine Anzeige erstattet haben, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.