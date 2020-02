Bei Rad-Parcours und Skatepark Eisenach sieht es düster aus

Der eilig aufgestellte Maschendrahtzaun um das Areal im Eisenacher Stadtpark ist längst löchrig wie ein Schweizer Käse, der Eingang zum Parcours weit aufgerissen. Der seit Sommer 2018 aus Sicherheitsgründen gesperrte Parcours für BMX- und Mountainbike-Fahrer, die sogenannten Bombenlöcher, ist zugänglich. Die Radgilde würde den einzigartigen und beliebten Hindernis- und Dirt-Parcours gerne wieder legal nutzen. Aber seit der Sperrung ruht in dieser Sache still der See, sagt Philipp Hattenbach, Ansprechpartner der Rad-Gilde.

Im Herbst 2018 hatten Amtsleiter Arno Minas und Baubürgermeister Uwe Möller der Radgilde ein Ausweichareal auf dem Wartenberg und die vorübergehende Nutzung der Stadtpark-Anlage in Aussicht gestellt. Entwürfe wurden von der Radgilde erstellt, sogar ein Vertrag aufgesetzt, doch verlief beides im Sande, bedauert Hattenbach. Nun verlässt Amtsleiter Minas in absehbarer Zeit Eisenach. Damit geht bei den Radfahrern die Befürchtung einher, dass es in der Angelegenheit auf absehbare Zeit erst recht kein Vorwärtskommen gibt. Minas will den Stand der Dinge auf Anfrage unserer Zeitung nun bei einem Pressegespräch erörtern, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus.

Die freie Rad-Szene in Eisenach sieht mit dem Stadtpark-Parcours ein Stück Jugendkultur in Eisenach endgültig abhanden kommen. Dass die Stadt Eisenach für die Jugend kaum öffentliche Freizeitstrukturen zu bieten hat, ist ein häufig diskutierter Kritikpunkt, zuletzt bei einem Vortrag der Mobilen Beratung Thüringen (Mobit) im Nachbarschaftszentrum. Der Wunsch nach einem alternativen Jugendzentrum wurde auch dort laut. Der Verlust des Rad-Parcours im Stadtpark ist dabei Teil der Misere.

Noch trauriger sieht die Lage nach Aussagen der Verantwortlichen der Rollgemeinde Eisenach beim Skatepark in der Katzenaue aus. Die Anlage ist an vielen Stellen marode und bräuchte eine umfangreiche Frischzellenkur, doch dazu fehlt dem federführenden Verein das Geld. In beiden Fällen leben die Aktiven vom Prinzip Hoffnung.