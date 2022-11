Beim Brandschutz ist Wenigenlupnitz nicht tragbar

Am Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Reichenbach der Gemeinde Hörselberg-Hainich erfolgten in zurückliegender Zeit bereits einige Sanierungsarbeiten. In vielen Wehren fehlen Einsatzkräfte.

Hörselberg-Hainich. Spezialisiertes Planungsbüro erarbeitet einen Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Hörselberg-Hainich.

Der Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Hörselberg-Hainich, den Christian Stumpf vom Planungsbüro „Forplan“ zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Behringen vorstellte, verdeutlicht es schwarz auf weiß: Aufgrund der Überalterung zahlreicher Einsatzfahrzeuge bestehe akuter Handlungsbedarf.

Ähnlich sieht es auch bei einigen der in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehäuser aus, die teils nicht mehr ansatzweise den feuerwehrtechnischen Ansprüchen der heutigen Zeit, aber auch der Berufsgenossenschaft und der Unfallversicherung genügen. „Wenigenlupnitz ist nicht mehr tragbar – auch nicht interimsmäßig“, sagte Christian Stumpf in der Gemeinderatssitzung über das dortige Feuerwehrgerätehaus. Die Standorte in Craula und in Wolfsbehringen besitzen weder eine Toilette, eine Umkleide noch einen Aufenthaltsraum. Eine Umkleide fehlt auch in Kälberfeld und in Tüngeda. Der 135-seitige Bedarfsplan sieht Gerätehausneubauten in Craula sowie ein gemeinsames für Großenlupnitz/ Wenigenlupnitz vor. Das Konzept favorisiert Erweiterungen der Gerätehäuser in Ettenhausen, Sättelstädt und Behringen.

Fahrzeuge teils überaltet, hohes Gefahrenpotenzial in den Orten

Das TLF 4000 der Freiwilligen Feuerwehr Sättelstädt stammt aus dem Jahr 1975. Nach diesem Bedarfsplan haben auch der Robur der Feuerwehr Craula (Baujahr 1990) und der das KLF Th der Feuerwehr Tüngeda (Baujahr 1996) die Nutzungsdauer von 25 Jahren bereits überschritten. Insgesamt neun weitere Fahrzeuge aus Kälberfeld, Sättelstädt, Wenigenlupnitz, Großenlupnitz, Wolfsbehringen, Behringen und Reichenbach stehen kurz vor dieser Marke.

Der Brandschutzbedarfsplan analysiert das Gefährdungspotential jedes einzelnen Ortsteils anhand der Topographie, der Bebauung, der Bevölkerung, der Verkehrswege, aber auch bezüglich der Erreichbarkeit und der früheren Einsätze. Nach Maßgabe der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung stuft das Planungsbüro alle Ortsteile bei Brand- und technischen Gefahren der Risikoklasse 1 zu außer Großenlupnitz und Behringen (Klasse 2) aufgrund zahlreicher Industrie- und Gewerbebauten. Im Bereich der ABC-Gefahrstoffe liegen alle Ortsteile in Klasse 1.

Wartung der Geräte im Ehrenamt nahezu unmöglich

Die Arbeitsgruppe, die den Brandschutzbedarfsplan ausarbeitete, kommt zur Ansicht, dass Arbeiten zur Gerätewartung im Ehrenamt kaum noch zu leisten seien, da der Aufwand der Dokumentation extrem hoch sei. „Von der Unfallkasse vorgesehene Prüffristen werden nicht vollumfänglich eingehalten“, so Feuerwehrplaner Christian Stumpf in seinem Resümee.

„Das sind Investitionen in Millionenhöhe, die wir da beschließen“, gibt das Gemeinderatsmitglied Sascha Pfeifer (Zukunft-Hörselberg-Hainich) zu bedenken. Bürgermeister Christian Blum (pl.) räumt ein, dass in „einigen Punkten“ Nachholbedarf besteht. Der Bedarfsplan sei ein wichtiger Leitfaden für die zukünftige Ausrichtung der Wehren. „Wenn wir das heute beschließen, sind wir auch an das Anpacken gebunden“, betont Gemeinderatsmitglied Fabian Harseim (Zukunft-Hörselberg-Hainich), der gleichzeitig Ortsbrandmeister ist.

Die Mitgliederentwicklung schwankt im letzten Jahrzehnt zwischen 221 Einsatzkräften (2017) und 244 im Jahr 2020. Die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften ist nur in Wenigenlupnitz und in Behringen in Soll-Stärke gewährleistet.