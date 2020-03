Bekommt Verkehrslandeplatz Stromtankstelle für Flugzeuge?

„Ich mache es freiwillig, ich mache es unentgeltlich und ich mache es aus Leidenschaft. Ich sehe es als Ehrenamt“, erklärt der Eisenacher Martin Schubert über sein Engagement als Autor für die „Luftpost“. Die „Luftpost“ ist ein kostenfrei Heftchen, dass der Förderverein Verkehrslandeplatz Eisenach-Kindel in unregelmäßigen Abständen – allerdings höchstens dreimal im Jahr – herausgibt. Damit sollen interessierte Menschen in der Region über die Ereignisse rund um den Flugplatz auf dem Kindel informiert werden. Inzwischen feiert der 65-Jährige ein kleines Jubiläum, denn sein ehrenamtliches Tun als „Luftpostillion“, so wie er sich selbst nennt, erstreckt sich bereits über mehr als ein Jahrzehnt.

Einer seiner ersten Artikel als Luftpost-Autor ist zugleich der bislang traurigste. Er berichtet damals über die Gedenksteinenthüllung auf dem Kindel nachdem bei einer Flugshow Ende April 2008 ein altes Agrar-Flugzeug beim Start in einen Kiosk krachte und eine Person getötet sowie 14 Menschen teils schwer verletzt hatte. Erfreulicher ist sein Bericht aus dem Jahr 2016 über die Landung einer historischen Douglas DC-6B, obwohl die gelandeten Passagiere vom THW Kiel den ThSV Eisenach haushoch besiegen. Douglas Aircraft Company produziert dieses Langstrecken-Passagierflugzeug zwischen 1946 und 1958.

„Ich bin weder Journalist noch Schriftsteller, aber ich schreibe gern“, gibt Martin Schubert unumwunden zu. Sein fünf Jahre älterer Bruder verführt ihn im Kindesalter ganz unbewusst zum Lesen. „Immer, wenn er las, war er überhaupt nicht ansprechbar und ich dachte mir, da muss doch etwas dran sein, wenn ihn das Lesen so sehr fesselt“, erinnert sich der aus Körner im Landkreis Unstrut-Hainich stammende Senior. Nachdem Martin Schubert Anfang der 1970er Jahre in Berlin und Leipzig erfolglos für eine Schauspielausbildung vorgesprochen hat, versucht er sich im Zirkel Schreibender Arbeiter. Der literarische Arbeitskreis „Louis Fürnberg“ im Hause des Mühlhäuser Kulturbundes delegiert das junge Talent zwar zum Literaturinstitut der DDR, aber mangels Schriftsteller-Stammbaums in der Familie Schubert platzt auch dieser Traum.

Die Liebe verführt den Mühlhäuser 1987 nach Eisenach und sein Können als Fernmeldetechniker zur DDR-Post in die Wartburgstadt. Mit dem Fliegervirus infiziert sich Bernd Schubert nach der politischen Wende, als sein Sohn eine 5,25-Zoll-Diskette mit dem Programm „Chuck Yeager’s Advanced Flight Trainer“ für den Commodore-Amiga-Computer mit nach Hause schleppt. Wenig später ist der Infizierte bereits Mitglied im Luftfahrverein Eisenach. Der Traum vom Selbst-Fliegen bleibt Bernd Schubert jedoch verwehrt, denn das Sehvermögen eines Auges lässt eine Pilotenausbildung nicht zu.

In dem zurückliegendem Jahrzehnt veröffentlicht Bernd Schubert beispielsweise Beiträge über die Ankunft der JU 52, über die Freilandmesse Demopark, über das Harley-Davidson-Treffen oder über Ralf Reich, dem dienstältesten Flugleiter am Verkehrslandeplatz Eisenach-Kindel. „Seit Juni 1994 geht er dieser Tätigkeit nach und hat die Entwicklung unseres Flugplatzes immer hautnah miterlebt“, schreibt der Autor in der Ausgabe 03/18 über Ralf Reich, der in der Anfangszeit noch in einem kleinen Blechcontainer arbeiten muss. In einem „Luftpost“-Aufsatz widmet sich der schreibende Flugzeug-Freund auch der Zeit, als der alte Militärflugplatz wichtiger als der Flughafen Erfurt war. „Anfang der 60er Jahre wurde Erfurt umgebaut und erweitert, da mussten die Iljuschin Il-14 der Interflug hier starten und landen“, erzählt Bernd Schubert.

Den Titel der jüngsten „Luftpost“-Ausgabe ziert ein Foto von einer Beech 18, ein zweimotoriger Tiefdecker, den der US-amerikanische Hersteller Beech Aircraft zwischen 1937 und 1969 produziert. Das historische Fluggerät, das im Hangar von Avieur auf dem Kindel parkt, hat Flug-Enthusiast Sven Schlothauer in die Wartburgregion geholt. Der „Luftpost“-Bericht veranschaulicht die aufwendige Restaurierung der Twin Beech.

In den zurückliegenden Jahren landet in regelmäßiger Wiederkehr eine JU 52 auf dem Kindel. „So schnell kommt die JU 52 nicht mehr für Rundflüge nach Eisenach“, sagt Bernd Schubert, „denn die Lufthansa AG hat die Unterstützung für die JU 52 der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung leider eingestellt.“ Als die „Tante Ju“ – so der Spitzname des Flugzeugtyps aus den 1930er Jahren der Junkers Flugzeugwerk AG Dessau – letztmalig die Wartburg umrundet, ist Bernd Schubert an Bord, denn der Geschäftsführer der Flugplatzgesellschaft Thomas Doberstau spendiert dem unentgeltlich schreibenden Autoren den Bording-Pass. „Ich durfte auch mal in einem Cockpit eines großen Lufthansa-Passagierflugzeugs hinter dem Piloten von Frankfurt nach Kopenhagen und zurück mitfliegen – das wäre in der heutigen Zeit nicht mehr denkbar“, spricht Bernd Schubert über ein anderes Dankeschön, das er als Autor erfahren hat.

Am Verkehrslandeplatz gibt es inzwischen Überlegungen neben den Zapfanlagen für AvGAs 100 LL, für Jet A-1 (Kerosin) und Super Plus auch eine Stromtankstelle einzurichten. Der hier ansässige Leichtflugzeughersteller Flight Design, der zur Lift Air GmbH, einer Tochtergesellschaft der Linding-Unternehmensgruppe, gehört, stellt jüngst eine Version mit rein elektrischem Antrieb vor.

Neben den Treffen der Rennserie German RaceWars ist für dieses Jahr auch eine Campingmesse am Verkehrslandeplatz geplant.