Ifta. Klassik für die Hochwasser-Betroffenen.

Am Dienstag, 31. August, ab 19 Uhr musizieren Studierende der Hochschule für Kirchenmusik Dresden in der Trinitatiskirche in Ifta. Es handelt sich um ein Benefizkonzert zugunsten der Hochwasser-Betroffenen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Es wird um Spenden dafür gebeten. Es handelt sich um ein klassisches Konzert für Geige, Orgel und Gesang.