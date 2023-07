Beratung zum Glasfaserausbau für schnelles Internet im Hörseltal

Hörselberg-Hainich. Ausbaufirma bietet weitere Bürgersprechstunden an. Hier die Termine für Kälberfeld und Sättelstädt.

In den nächsten Wochen entscheidet es sich, ob die Deutsche Glasfaser in den Breitbandausbau der Gemeinde Hörselberg-Hainich investiert. Voraussetzung: mindestens 33 Prozent der Haushalte in Kälberfeld müssen sich bis zum 19. August für einen Vertrag mit der Firma entscheiden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird es vier weitere Bürgersprechstunden im Bürgerhaus Kälberfeld (25. Juli, 9 bis 12 Uhr und 3. August, 16 bis 19 Uhr) und im Vereinshaus Sättelstädt (27. Juli, 16 bis 19 Uhr und 1. August, 9 bis 12 Uhr) geben. Des Weiteren könnten mit Beratern des Unternehmens auch individuell Termine bei den Bürgern zu Hause vereinbart werden. Die Berater sind unter der Telefonnummer: 02861/ 81 33 234 erreichbar.