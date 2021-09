Beratung zur Rente in Gerstungen und Marksuhl

Gerstungen/Marksuhl. Anfang Oktober gibt es süd-westlich von Eisenach zwei Beratungstermine.

Die nächsten Sprechstunden der Deutschen Rentenversicherung mit Versichertenberater Henry Herold finden in Marksuhl am Montag, 4. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Bürgerservicestelle Bahnhofstraße 1 statt sowie in Gerstungen am 7. Oktober (14 bis 16 Uhr) im Bürgerservicebüro Markt 13. Es können vor Ort Anträge auf Rente gestellt werden.

Zutritt nur mit Terminvereinbarung per E-Mail: rente@h-herold.de oder unter Telefon: 0163/6856636

