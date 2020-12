Kinder des Kirchspiels Berka, aus Großensee, Berka/Werra, Dippach und Dankmarshausen, beim Dreh der Weihnachtsgeschichte, hier im Lagerleben an der Friedhofsmauer in Dankmarshausen.

Dem Pflegeheim in Gerstungen überbrachte Gemeindepädagogin Hildburg Specht am Mittwoch die DVD als erstes. Weitere werden folgen. Auf dem Silberling gebannt ist die Weihnachtsgeschichte, die Kinder zwischen 3 und 14 Jahren des Kirchspiels Großensee, Berka/Werra, Dippach und Dankmarshausen als Darsteller zeigt. In Vorjahren hatten die Kinder des Kirchspiel das Krippenspiel in den Pflegeheimen aufgeführt. In diesem Jahr ist alles anders.

Robin Ernst, Julius Specht und Jana Wassermann als die Heiligen Drei Könige mit der Ehrenamtlichen Susanne Salzmann. Foto: Hildburg Specht