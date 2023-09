Berufemesse in Eisenach für Migranten

Wartburgkreis. Neuzugewanderte können sich am 11. Oktober über Jobs in der Region informieren.

Der Wartburgkreis beteiligt sich am Aufruf verschiedener Kirchen in Deutschland zur Interkulturellen Woche mit über 30 Veranstaltung noch bis in den Dezember hinein. Unter anderem findet am 11. Oktober die Berufemesse „Let’s talk about“ für Migrantinnen und Migranten in Eisenach statt. Hier können sie sich über Arbeitsperspektiven bei Unternehmen der Region informieren und direkt mit den Arbeitgebern in Kontakt kommen.