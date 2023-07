Berufspendler wollen zurück in den Wartburgkreis

Eisenach. Mehrere Berufspendler, die derzeit in anderen Bundesländern arbeiten, wollen zurück in den Wartburgkreis. Das ist das Ergebnis eines Infotags.

Der diesjährige Pendler- und Rückkehrertag, veranstaltet von der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung und der Wirtschaftsförderung des Wartburgkreises, hat guten Zuspruch gefunden. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Veranstaltung zielt darauf ab, Pendler und Rückkehrer für die Region zu gewinnen und damit einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft zu leisten. Mehrere Beispiele wurden angeführt: Eine Frau mit Erfahrung im kaufmännischen Bereich arbeite derzeit in Sachsen, ein Mann pendele nach Hessen, wo er im Bereich Logistik tätig sei. Beide zählten zu den Fachkräften, die ihr berufliches Potenzial gern wieder in der Region einbringen möchten und entsprechend beraten worden seien. Auch ein Handwerker und Wochenpendler nach Baden-Württemberg strebe eine Veränderung an, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Diesen Wunsch äußerte ebenso ein Ingenieur im Energiebereich, der derzeit in Thüringen pendelt. Ein Wochenpendler nach Bayern möchte ebenfalls wieder in die Region zurückkehren.

Die Beratungsgespräche während des Pendler- und Rückkehrertags werden als erfolgreich eingeschätzt. Der Wartburgkreis hat „als attraktiver Arbeits- und Lebensstandort etabliert“, heißt es in der Mitteilung.