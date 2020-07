Bessere Vermarktung von Ruhlas Leerständen

Die Stadt Ruhla will 2021 ihr Integriertes Stadtentwicklungskonzept verabschieden. In den letzten zwei Wochen fanden in den Erbstromtalorten Zukunftstouren statt. Den Abschluss machte die Kernstadt selbst, am Sonntag führte Bürgermeister Gerald Slotosch (im Bild mittig mit Kladde) die Bürger durch den Ort, Probleme, Anregungen, vieles kam zur Sprache.