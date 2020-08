Beste Pressefotos aus Hessen und Thüringen werden in Eisenach gezeigt

„Zu jedem Foto in der Ausstellung gibt es eine Geschichte, die man anhand von Titel und Bildunterschrift erahnen kann. Was wir nicht ahnen, sondern wissen: Alle FotografInnen arbeiten mit journalistischer Leidenschaft – und das sieht man den Bildern auch an." Das meint Heidje Beutel, Vorsitzende des DJV-Landesverbandes Thüringen, zu den preisgekrönten Pressefotos aus Hessen und Thüringen, die ab 1. September in der Foyer-Galerie der Wartburg-Sparkasse auf dem Markt zu sehen sind.

47 Fotojournalisten hatten am Wettbewerb „Presse-Foto Hessen-Thüringen“ teilgenommen und fast 500 Fotos in sechs Kategorien eingereicht. Ausrichter des Wettbewerbs sind die Landesverbände Thüringen und Hessen des Deutschen Journalistenverbandes.

Bodo Schackow, selbstständiger Fotojournalist aus Gera, gelang das „Foto des Jahres 2019“: Sein Bild „Auswahl“ zeigt mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn die drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz auf der Regionalkonferenz in Seebach. Die Jury beeindruckte nicht nur, dass das Foto ein Novum in der CDU-Geschichte dokumentierte, sondern auch, dass Farbspiel und Gesten das spätere Ergebnis vorwegnehmen. Die Ausstellung ist bis 29. September zu sehen.