Bestes Sommerwetter bei Schuleinführung im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Grundschulen der Region organisieren zum Schulstart für die neuen Erstklässler und ihre Familien stilvolle Veranstaltungen.

Allerbestes Sommerwetter begleitet am Samstag die vielen hundert ABC-Schützen an ihrem großen Tag zum Start ins Schulleben. Die Pädagogen aus sämtlichen Grundschulen der Wartburgregion scheuen im Vorfeld keine Mühen, um den Schulanfängern sowie ihren Eltern, Großeltern, Paten, Tanten und Onkels vergnügliche Feierstunden zu bereiten.

Die junge Zarin erhält ihre Zuckertüte von Georgenschul-Lehrerin Nicole Espig. Foto: Peter Rossbach

Die Turnhalle der Hörselschule, die sich kurz vor 10 Uhr prächtig füllt, zeigt sich den Gästen mit einer besonders einladenden Ausschmückung für die Feierlichkeiten zur Schuleinführung. Mit sehr herzerfrischenden Spielszenen zeigen Lisa Lustig und ihre Freundinnen dem Publikum, was in den nächsten Monaten alles auf die neuen Erstklässler wartet und welche Spielsachen nicht in den Schulalltag gehören. Die älteren Grundschüler untermauern mit ihren Liedern zum Schulanfang eindrucksvoll die ausgedehnte musikalische Ausrichtung der Hörselschule. Schulleiterin Jana Halbig findet treffliche Worte zur Begrüßung der 58 Kinder.

Georgenschüler der 2. Klasse erzählten, spielten und sangen für die ABC-Schützen die Geschichte von der geschlossenen Zwergenschule. Foto: Peter Rossbach

Für den festlichen Schritt ins Schulleben nutzen beispielsweise auch die Eisenacher Oststadtschule und die Grundschule Treffurt Turnhallen. Ob die eigene Schulturnhalle im Osten der Stadt oder Treffurts Normannsteinhalle – sie präsentieren sich für das Willkommenheißen der Neuen jeweils in glanzvollem Ambiente.

Der Posaunenchor der Kirchgemeinde Eisenach begleitet die 45 Schulanfänger der Evangelischen Grundschule sowie deren Angehörige in der Georgenkirche in den großen Tag. Zum Schulanfangsgottesdienst, den Schulpfarrerin Cornelia Biesecke leitet, füllt sich am Samstagvormittag das Kirchenschiff gleich zweimal hintereinander. Nach den Stammgruppen „Wildkatzen“ und „Delfine“ genießen im zweiten Durchgang die „Fledermäuse“ und die „Gorillas“ die feinen Stimmen des Lehrerchors.

Auf dem frisch sanierten Schulhof der Mosewaldschule übergibt Mama Nadine ihrer Tochter Lea-Sophie die Zuckertüte. Foto: Norman Meißner

Die Georgenschule feiert in der Aula der benachbarten Goetheschule mit einem beachtlichen Kulturprogramm. Eigentlich will Zwerg Benny seinen ersten Tag Zwergenschule erleben, doch die Schule ist geschlossen, weil der Lehrer nach Australien ausgewandert ist. Was tun? Die anderen Zwerge, die Elfen und die Menschenkinder helfen, und so kommt er doch noch zu seiner Schuleinführung – nun eben an der Menschenschule. Und das erleben Samstagvormittag an der Eisenacher Georgenschule die 42 neue Schulkinder.

Einzug der Schulanfänger der Stammgruppen „Wildkatzen“ und „Delfine" der Evangelischen Grundschule Eisenach „Katharina von Bora“ in die Georgenkirche. Foto: Norman Meißner

Christiane Göpel und ihr Kollegium begrüßen in der Aula die Schulanfänger aus den neuen beiden ersten Klassen. Die Zahl der Schüler an der Marktschule steigt auf 152, und das Kollegium ist voll besetzt, kein Lehrermangel. So startet das Abenteuer Schulzeit für die 42 jungen Menschen, wie es Schulleiterin Göpel vorhergesagt hat, mit strahlenden Gesichtern und leuchtenden Augen, – auch bei den Eltern.

Zur Schuleinführung der Evangelischen Grundschule sind in der Georgenkirche schnell neue Freundschaften geschlossen. Foto: Norman Meißner

Mollig temperiert ist die Aula der Mosewaldschule, in der insgesamt 78 Schulanfänger in drei Veranstaltungen hintereinander feierlich in den Ernst des Lebens starten. Talentierte Schüler aus den dritten Klassen der Grundschule im Norden der Stadt unterhalten mit einem äußerst kurzweiligen Programm unter dem Zuckertütenbaum. Im Anschluss erhalten die Erstklässler auf dem sanierten Außengelände ihre Zuckertüten, die Angehörigen perfekte Schnappschüsse und alle Schwitzenden kühle Getränke vom Schulförderverein.

Schüler der dritten Klassen der Mosewaldschule gestalten ein kleines Programm für die kleinen und großen Gäste. Foto: Norman Meißner