Besuch mit Einmalhandschuhen und Operationskittel

Für die seelische Gesundheit der Bewohner aus Feierabendheimen ist regelmäßiger Kontakt zu Angehörigen von großer Bedeutung. Die von Politik und Gesundheitsämtern verhängten Kontaktbeschränkungen erschweren die Begegnungen in der Corona-Zeit. Dennoch sind alle Altenpflegeeinrichtungen mit eigens aufgestellten Hygienekonzepten bemüht, Angehörigen Besuche zu ihren Lieben zu ermöglichen.

„Bei uns müssen sich die Angehörigen in eine Liste eintragen, die Hände desinfizieren und Mundschutz tragen und bei passendem Wetter sich lieber draußen treffen“, fasst Pflegedienstleiterin Simone Stötzer vom Alten- und Pflegeheim St. Annen die wichtigsten Regeln zusammen. Dies gelte für sämtliche Einrichtungen des Pflegenetzwerks St. Annen in der Wartburgstadt. Ferner fänden Temperaturkontrollen der Besucher statt. Dies werde auch im Seniorenheim Ruhla so gehandhabt, wie eine Verwaltungsangestellte der Einrichtung erklärt.

Im St. Annen sei die Besucherzahl derzeit noch nicht streng begrenzt, aber das Pflegepersonal achte darauf, dass sich nicht zu viele Besucher in den Räumen aufhalten. Bei steigenden Zahlen der Corona-Fälle in der Region, kann die Pflegedienstleiterin nicht ausschließen, dass die Schutzmaßnahmen verschärft werden.

Zwei Besucher am Tag pro Bewohner lässt das Altenpflegeheim Haus Wartburgblick aktuell zu. „Bei bettlägerigen Bewohnern müssen die Besucher OP-Kittel und Einmalhandschuhe tragen, die gestellt werden“, sagt Diako-Mitarbeiterin Martina Herrmann.

Die ASB-Seniorenpflege lässt nach dem eingereichten Hygienekonzepten für ihre Heime Haus am Alten See in Stregda und Haus Normannsteinblick in Treffurt auch zwei Besucher gleichzeitig zu, die aber aus nur einem Hausstand kommen dürfen. Besucher müssen sich, so die Heimleiterin beider Häuser, Corinna Recknagel, anmelden. Sie habe Gästen schon Verwarnungen aussprechen müssen. „Die Mitarbeiter müssen sich ja auch an die Regeln halten“, ärgert sie sich beispielsweise über Besucher, die sich zu schnell des Mundschutzes entledigen. Am besten wären Spaziergänge unter Einhaltung der Abstandsregeln. „Skypen oder Telefonieren wird leider nicht sehr gut angenommen, es ersetzt eben nicht den persönlichen Kontakt“, so Corinna Recknagel.

Für die ASB-Einrichtungen der Region sind die ersten Schnelltests bereits eingetroffen. Das Testen sämtlicher Besucher würde die Heime vor riesige Herausforderungen stellen. „Ich müsste für jedes Heim extra zwei Leute mit Vollschutz abstellen, die den ganzen Tag dann nichts anderes machen könnten – das bekomme ich nicht finanziert“, sagt die Heimleiterin. Die würden dann bei der Pflege der Bewohner fehlen. Vor den Heimen müssten für die Test-Durchführung Zelte aufgebaut werden. Corinna Recknagel befürchtet die Bildung längerer Warteschlangen. Für die Bewohner der ASB-Häuser werden gewohnte Betreuungsangebote nahezu aufrechterhalten, die sich derzeit aber auf Wohnbereiche beschränken.

Schnelltest sind auch für die Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes angekündigt. Bislang gebe es, so DRK-Vorstandsvorsitzender Mathias Baumbach, keine Informationen zur Kostenübernahme. „Es fehlt eine sichere Durchführungsvereinbarung – wer darf die Tests überhaupt vornehmen, ist dazu berechtigt“, fragt er sich. Ein Testkonzept müsse zum Gesundheitsamt, das dann erst eine Freigabe erteilt.