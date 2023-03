Besucher können im Lutherhaus Eisenach unter die Drucker gehen

Eisenach. Zum Tag der Druckkunst bietet das Lutherhaus Eisenach am 15. März einen Workshop im Linoldruck an.

Das immaterielle Kulturerbe unserer Heimat ist in diesem Jahr nicht nur beim Sommergewinn ein Thema, das Lutherhaus beteiligt sich am 15. März erstmals am „Tag der Druckkunst“ und bietet einen Linolschnitt-Workshop an. Mit dem Tag der Druckkunst feiert der Bundesverband Bildender Künstler die Aufnahme der traditionellen Drucktechniken in das deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco.

„Das Lutherhaus beschäftigt sich schon sehr lange mit traditionellen Drucktechniken. Besucher können sich in unserer Museumswerkstatt im Buchdruck an einer Gutenbergpresse ausprobieren“, erklärt Lutherhaus-Direktor Jochen Birkenmeier. „Mit dem Linoldruck erweitert unser Haus nun sein Angebot mit einer neuen Drucktechnik, und wir sind schon sehr gespannt auf die kreativen Ergebnisse des Workshops!“

Die Leitung des Workshops übernimmt die Künstlerin Lydia Schindler. Von 10.30 bis 12.30 Uhr können Besucher ab sechs Jahre sich im Linolschnitt ausprobieren. Was eignet sich dazu besser, als die Fachwerkfassade des Lutherhauses? Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.

Anmeldungen unter Telefon: 03691/ 298 30