Besuchsverbot zum Schutz der Patienten

In sechs Operationssälen des Eisenacher St.-Georg-Klinikums wurde am Montag, 16. März, das volle Programm der für diesen Tag vorgesehenen Eingriffe und Operationen absolviert. „Die Patienten waren ja für diesen Tag bestellt. Das konnten wir nicht mehr absagen“, so Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Nun aber werden alle geplanten Operationen und Eingriffe, bei denen ein Verschieben medizinisch vertretbar ist, vorerst abgesagt, auf unbekannt verschoben. Auch das Eisenacher Krankenhaus folgt damit einer Entscheidung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer Mail begründet hatte. Grund ist natürlich das Coronavirus.

Und das wird am Klinikum sehr ernst genommen. „Wir sind vorbereitet. Wir haben genügend Desinfektionsmittel und Schutzkleidung für die Mitarbeiter vorrätig“, so Breidenbach. Allerdings wurden in öffentlich zugänglichen Bereichen des Klinikums alle Handdesinfektionsspender abgebaut. Der Diebstahl dieser Mittel und auch von Gesichtsmasken hatte erheblich zugenommen in den vergangenen Tagen. „In einer Station wurde eine ganzer Desinfektionsspender aus der Wand gerissen“, so Breidenbach.

Grundsätzliches Besuchsverbot ausgesprochen

Vor allem bildet nun der Schutz der Patienten und Mitarbeiter einen Schwerpunkt. Daher wurde die ohnehin schon eingeschränkte Besuchsregelung noch einmal verschärft: Ab sofort gilt am Klinikum an der Mühlhäuser Straße ein grundsätzliches Besuchsverbot. In seltenen Einzelfällen kann es Ausnahmen geben, über die die Leitung der jeweiligen Krankenstation zu befinden hat.

Die eigentlich öffentliche Cafeteria steht nur noch den Patienten und dem Personal offen. Das Handyverbot ist in den für Besucher und Patienten zugänglichen Bereichen aufgehoben, „um es den Patienten zu erleichtern Kontakt zu den Angehörigen zu halten“, so Breidenbach. Man arbeite zudem daran, dass das W-LAN auf den Stationen und Zimmern für die Patienten freigeschaltet und kostenfrei nutzbar wird. Wer im Krankenhaus befindlichen Menschen notwendige Utensilien, wie Wechselwäsche oder Hygieneartikel zukommen lassen will, ist gebeten, dies am Eingang des Klinikums abzugeben.

Durch die Absage von geplanten Operationen steht für den Fall der Fälle dann mehr Personal für die Betreuung und Pflege möglicher Coronapatienten zur Verfügung. Und für die normale Arbeit in Krankenhaus dann auch, denn Unfälle, Herzinfarkte und vieles mehr wird es ja weiter geben. „Wir sind froh, dass sowohl in der Stadt als auch im Kreis Sorge dafür getragen wird, dass die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz Schulschließung weiter betreut werden können“, so Breidenbach. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst gab es bereits Schulungen für den Umgang mit der jetzigen Situation, wobei die Schutzmaßnahmen für solche Fälle ohnehin jedem dort bekannt sind.

Zwei Isolierstationen sind vorbereitet

Sollte ein Patient, der die Coronasymptome aufweist und stationär behandlungsbedürftig ist, im Klinik vorsprechen, wird er sofort auf eine speziell für solche Patienten eingerichtete Isolierstation gebracht. Dort wird ein Abstrich gemacht, der zur Untersuchung in ein Labor nach Jena gesandt wird. Nach etwa einem Tag ist dann klar, ob der Patient tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Wenn Ja kommt er auf die nächste dafür bereits weitgehend frei gemachte Station für isolierpflichtige Patienten gebracht, die bisher beispielsweise für Menschen mit Tuberkulose und ähnlichen Erkrankungen vorgehalten wird. „Dort sind schon einige wenige Patienten, aber kein Coronafall“, so Breidenbach.

Derzeit befinden sich diese Betten auf den Stationen B 21 und B 22. Wenn nötig kann dieser Bereich aber kurzfristig um benachbarte Stationen erweitert werden. Entscheidend ist allerdings dabei weniger der Platz, den das Klinikum bieten kann, sondern mehr die nötige Technik. Bei schweren Verläufen der Krankheit ist meist der Anschluss des Patienten an eine Beatmungsgerät nötig. Davon hat das Eisenacher Klinikum 23.

Breidenbach: „Wir haben unsere Notfallpläne überarbeitet, melden wie alle anderen auch jeden Tag ans Thüringer Ministerium“. Doch auch im Klinikum gilt, dass man auf Sicht fahre und jeden Morgen die Situation neu einschätzen werde.