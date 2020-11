Betreuung in den Eisenacher Kitas wird eingeschränkt

Die Betreuung der Kinder der städtischen Kindergärten Spatzennest, Zwergenland in Hötzelsroda und Kindertraum muss ab Dienstag, 1. Dezember, eingeschränkt werden. Als Reaktion auf die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie wird Thüringens Bildungsministerium ab 1. Dezember erweiterte Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen und Kindergärten umsetzen.

Diese wechseln ab 1. Dezember in den eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (Stufe Gelb). Das bedeutet, in den Kindergärten gilt bis auf Weiteres das Prinzip der festen Gruppen mit festem Betreuungspersonal. So werden in allen drei Kindergärten die Öffnungszeiten auf 7 bis 16 Uhr reduziert. Beim Bringen und Abholen der Kinder gelten strengere Regeln für das Betreten der Einrichtungen.

Hinweise des Personals sind einzuhalten. In den ersten vier Tagen der eingeschränkten Öffnungszeit bis 4. Dezember können Eltern Kinder bereits ab 6.30 Uhr bringen. Infos zu weiteren Regelungen erhalten die Eltern nächste Woche über die Einrichtungen. Kitas in freier Trägerschaft informieren selbst.