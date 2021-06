In der Nacht zum Sonntag war in der Großbäckerei für Fladenbrot in Wutha-Farnroda das Feuer ausgebrochen.

Betriebsgebäude im Wartburgkreis steht in Flammen - Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Wutha-Farnroda. Vergangenes Wochenende ist es zu einem verheerenden Brand in Wutha-Farnroda gekommen. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nun gibt es neue Aussagen zur Brandursache.

Am vergangenen Wochenende ist es in der Schulstraße in Wutha-Farnroda zu einem größeren Brand gekommen. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Ergebnis: Es gibt bislang keine Hinweise auf Brandstiftung, sondern es wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Das Gebäude war vollständig abgebrannt, der Sachschaden liegt ungefähr im mittleren sechsstelligen Bereich.

Großbrand in Wutha-Farnroda Großbrand in Wutha-Farnroda In der Nacht zum 20. Juni 2021 ist in einer Großbäckerei für Fladenbrot in Wutha-Farnroda ein Feuer ausgebrochen. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Kurz nach 0.30 Uhr war der Brand gemeldet worden, kurze Zeit später Stand das Gebäude in der Schulstraße in Vollbrand. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz im Einsatz. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Gegen 3 Uhr war der Brand weitestgehend gelöscht. Nachlösch- und Räumarbeiten ziehen sich voraussichtlich allerdings noch bis in den Sonntagvormittag. Foto: Paul-Philipp Braun



Großbrand in Wutha-Farnroda Eine Herausforderung bei dem Einsatz waren die trotz der nächtlichen Stunde hohen Außentemperaturen von über 20 Grad Celsius. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Ersten Einschätzungen zufolge liege der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Die Kriminalpolizei ermittle wegen des hohen Sachschadens. Foto: Paul-Philipp Braun

Großbrand in Wutha-Farnroda Zur Brandursache könne noch nichts gesagt werden. Foto: Paul-Philipp Braun



