Betrunkener Autofahrer erfasst Fußgängerin: Frau bei Unfall im Wartburgkreis schwer verletzt

Hötzelsroda. Bei einem Unfall im Wartburgkreis wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einem Unfall in Hötzelsroda im Wartburgkreis wurde am Dienstag eine 57-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde die Fußgängerin auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums von einem Auto erfasst. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen der Polizei liege keine Lebensgefahr vor.

Die Unfallursache sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, der Fahrer war jedoch zum Unfallzeitpunkt offenbar alkoholisiert. Ein Test habe einen Wert von 1,48 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren.