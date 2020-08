Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle und verletzt sich schwer

Eisenach. Ein 41 Jahre alter betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Eisenach zwei Unfälle verursacht. Dabei wurde er schwer verletzt.

Wie die Polizei in Eisenach am Montag informiert, stieß der 41-Jährige auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt zunächst gegen ein dort abgestelltes Auto, welches dadurch an ein weiteres Auto geschoben wurde. Anschließend setzte der 41-Jährige seine Alkoholfahrt fort.

Auf der Kasseler Straße fuhr der Alkoholisierte mit seinem Auto in Richtung der Straße An der Karlskuppe. Hier kam er offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß anschließend frontal gegen einen Eisenpfosten.

Dabei wurde der 41-Jährige schwer verletzt und musste deshalb mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholkonsum eingeleitet.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.