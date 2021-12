In der Georgenkirche warten an Weihnachten einige Gottesdienste.

Bibelkost zu Weihnachten in Georgenkirche

Eisenach. Die Predigtreihe „Bibelverkostung“ in Eisenach wird an Weihnachten fortgesetzt.

Auch über die Weihnachtsfeiertage wird es in der Eisenacher Georgenkirche die Möglichkeit geben, sich auf den Geschmack biblischer Texte bringen zu lassen. Im Mittelpunkt der Eisenacher Predigtreihe „Bibelverkostung“ stehen dann die verschiedenen Facetten der Weihnachtsgeschichte, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Kirchenkreises.

Sie werden Heiligabend um 17 Uhr von Pfarrer Stephan Köhler ausgelegt, am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr von Pfarrerin Kathrin Stötzner und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr vom ehemaligen Propst des Propstsprengels Gera-Weimar Hans Mikosch.

Auch musikalisch werden die biblischen Texte zum Klingen gebracht. Die Christvesper am Heiligabend wird in der traditionellen Weise musikalisch gestaltet werden und am 1. Weihnachtsfeiertag erklingen Ausschnitte aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Die Gottesdienste werden live übertragen im Wartburgradio 96,5. Sie können nachgehört werden über www.wartburgradio.org.

Für die Gottesdienste ist eine Anmeldung unter www.kg-eisenach.de erforderlich. Der Zugang steht unter der 3G-Regelung. Medizinische Masken sollen während der Veranstaltungen getragen werden.