Bibelverkostung in Eisenachs Georgenkirche

In der Eisenacher Georgenkirche wird am 10. Oktober die Predigtreihe „Bibelverkostung“ fortgesetzt.

Eisenach. Pastorin und Autorin Birgitt Mattausch aus Hildesheim lädt am Sonntag zur Bibelverkostung in die Eisenacher Georgenkirche ein.

Die Pastorin und Autorin Birgitt Mattausch ist am Sonntag, 10. Oktober, um 10 Uhr Gastgeberin bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche. Sie arbeitet am Michaeliskloster in Hildesheim im Bereich Kirchenmusik und Gottesdienst und hat sich deutschlandweit den Ruf einer unkonventionellen Predigerin erarbeitet. Im Internet ist sie unter „Frau Auge“ unterwegs.

Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner spielt die Orgel. Außerdem ist die Bläsergilde zu erleben, ein Ensemble mit Blechbläsern aus vier Bundesländern unter Leitung von Jörg-Michael Schlegel.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gottesdienst wird am Sonntag live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am 11. Oktober um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.