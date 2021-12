Bibelverkostung mit Musik

Eisenach. Am 4. Advent in der Georgenkirche.

Am 4. Advent (Sonntag, 19. Dezember) wird Rudolf Mader Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Beginn ist um 10 Uhr.

Rudolf Mader ist Pfarrer im „Luther-Stammort“ Möhra. Er nimmt sich der Musik an. Es gibt unzählige Lieder zur Christgeburt am Heiligen Abend. Aber auch zur Geburt Johannes des Täufers wurde gesungen. Welches Lied für ihn gesungen wird, erfahren die Besucher am Sonntag. Übrigens: Vermutlich am 18. Dezember vor 500 Jahren begann Martin Luther mit der Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg

Der Gottesdienst wird am Sonntag live übertragen im Wartburgradio 96,5, und am Montag, dem 20. Dezember um 10 Uhr wiederholt.

Er kann nachgehört werden unter www.wartburgradio.org