„Bibelverkostung“ mit Seebachs Pfarrer

Der 300. Kantaten-Gottesdienst wird am Sonntag in der Eisenacher Georgenkirche gefeiert.

Eisenach. Die Bibelverkostung wird am 6. Juni in der Eisenacher Georgenkirche fortgesetzt. Es ist gleichzeitig der 300. Kantaten-Gottesdienst.

Der nächste Gastgeber der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche ist am 6. Juni um 10 Uhr Pfarrer Johannes Reinhardt von den Kirchengemeinden des Pfarrbereichs Seebach im Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen. Das Bibelwort für seine Predigt erzählt von einer der markantesten Berufungsgeschichten des Lukasevangeliums – dem Fischzug des Petrus. Aufgeführt wird die Kantate „Siehe, ich will viel Fischer aussenden“ (BWV 88) von Johann Sebastian Bach, in der Bach genau das gleiche Bibelwort musikalisch auslegt. Damit wird zugleich der 300. Kantatengottesdienst in der Georgenkirche gefeiert.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 unter:www.wartburgradio.org