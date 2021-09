Carolin Czoppa (hier in der Inszenierung "Baumeister Solness" ist nun im Stück „Bilder deiner großen Liebe“ am Eisenacher Theater am Markt (TAM) zu erleben.

„Bilder deiner großen Liebe“ in Eisenach

Eisenach. Das Eisenacher Theater am Markt bereitet die Premiere vor. Die Zuschauer gehen auf eine Reise.

Im Eisenacher Theater am Markt (TAM) geht es gerade Schlag auf Schlag. „Bilder deiner großen Liebe“ heißt das Stück, das am Freitag,. 24. September, um 19.30 Uhr zur Uraufführung auf der kleinen Bühne an der Goldschmiedenstraße kommt. Geschrieben hat es Wolfgang Herrndorf, die Theaterfassung lieferte Robert Koall.

Für das TAM haben Christine Hofer und Theresa Frey die Regie übernommen. Es handelt sich um ein Ein-Personen-Stück, in dem in Eisenach Carolin Czoppa in die Rolle der Isa schlüpft.

„Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert“, so sagt das Mädchen Isa im Dialog mit einem unsichtbaren Gegenüber. Isa steht im Hof einer Anstalt. Das Tor geht auf, das Mädchen huscht hinaus und nimmt uns mit auf seine Reise, wandert durch Wälder, Felder, Dörfer und an der Autobahn entlang. Isa heißt sie, und Isa zeigt in dieser fragmentarischen Inszenierung Orte, Erinnerungen und Menschen denen sie begegnet.

TAM: 24. September, 19.30 Uhr, Premiere (Nächste Aufführung: 25. September 19.30 Uhr) Karten unterTelefon: 03691/74 09 470 oderwww.theaterammarkt.de

