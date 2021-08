Bildungsfahrt nach Mittelbau-Dora

Eisenach. Im Rahmen der „Schlauen Ferien“ wird für Jugendliche ab 14 Jahre eine Bildungsfahrt zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora angeboten.

Was tun in den letzten Ferientagen? In Eisenach stellt sich diese Frage nicht, denn es gibt durch das Projekt „Schlaue Freien“ ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche. Auch die Eisenacher Basisgruppe des Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten beteiligt sich am Programm: So sind am Dienstag, 31. August, Jugendliche ab 14 Jahre zu einer Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora eingeladen.

Mittelbau-Dora ist ein europäischer Lern- und Gedächtnisort. Relikte im ehemaligen Lagergelände und im Stollen zeugen von den Verbrechen der Nazis. Die Teilnahme an der Bildungsfahrt ist kostenlos. „Man muss sich also nur anmelden. Es sind noch Plätze frei“, so Basisgruppensprecher Thomas Engel.

Anmeldung unter: vvn.bda.eisenach@gmail.com