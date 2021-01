Bischofroda kann Wunschprojekt mit Stiftung realisieren

Für das betreute Wohnprojekt mit 22 barrierefreien Wohnungen, einer Arztpraxis und Physiotherapie am Sportplatz in Bischofroda liegt seit 2018 eine Baugenehmigung vor, gab es einen Partner als Betreiber.

„Ohne Corona würde das alles sicher schon stehen“, sagt Bürgermeister Eckbert Dietzel (pl). Nun gibt es zwar Zipp Pflegekonzepte als Partner nicht mehr, doch ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach Krauthäuser Vorbild hat Bischofroda den Weg über eine eigene Stiftung genommen, um das Vorhaben zu realisieren. „Zukunft Bischofroda“ ist der Name der Stiftung. Der Jenaer Professor und Stiftungsexperte Olaf Werner hatte auch den Bischofrodaern auf dem Weg dorthin unter die Arme gegriffen. Wenn alles so durchgeht, startet der Bau noch in diesem Jahr.

Zwei Varianten will der Bürgermeister in der nächsten Sitzung des Gemeinderates auf den Tisch legen. Die Kosten, so Dietzel, sinken unter die ursprünglich kalkulierten vier Millionen Euro. Auf die Arztpraxis wurde notgedrungen verzichtet.

„Du findest für den ländlichen Raum einfach keinen Arzt“, so die Erfahrung des Bürgermeisters. Alles andere bleibt wie geplant, darunter gewerbliche Räume für eine Physiotherapie und ein Gemeinschaftsraum.

Pflege-Dienstleistungen kann jeder Bewohner nach seiner Wahl in Anspruch nehmen. Ursprünglich sollte Zipp diesen Bereich übernehmen, zog sich aber wegen der angespannten personellen Situation und der Konkurrenz aus Eisenach zurück, hieß es auf Anfrage vom Unternehmen im Südeichsfeld. Geld für den Bau will die Stiftung Bischofroda als Bauherr aus der Wohnbauförderung des Landes und der Förderung für Niedrigenergie-Projekte generieren.

Außerdem wird die Gemeinde trotz angespannter Haushaltslage in diesem Jahr noch am Anger tätig. Dort hatten im Vorjahr nach einem entsprechenden Gutachten zwei kranke Linden und eine Kastanie gefällt werden müssen, zum Bedauern einiger Bischofrodaer. Am Jahresende wurde eine neue Linde gepflanzt.

Bei diesem Baum will es die Gemeinde auf dem zentralen Platz belassen. Der Anger selbst soll wieder ansehnlich gestaltet werden.