Das Ensemble Bläsergilde besteht aus Musikern, die in vier Bundesländern beheimatet sind.

Bläsergilde gastiert in Ruhla

Ruhla. Konzert am Samstag, 9. Oktober, in der Concordiakirche.

Die Bläsergilde gastiert am Samstag, 9. Oktober, mit festlicher Bläsermusik in der Ruhlaer St. Concordiakirche. Bei der Bläsergilde handelt es sich um eine Ensemble von Blechbläsern aus vier Bundesländern unter der Leitung von Jörn-Michael Schlegel. Die Musiker vereinen in ihrem Programm alte und neue Kompositionen.

Beginn des außergewöhnlichen Konzertes, zu dem die evangelische Kirchgemeinde Ruhla einlädt, ist um 19 Uhr.