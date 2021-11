Der Chicago-Bluesman Khalif Wailin Walter gastiert mit seinem Soloprogramm in der Kaffeemühle Wutha Farnroda.

Blues-Konzert in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Zu einem Blues-Konzert mit Khalif Wailin Walter wird in die Kaffeemühle nach Wutha-Farnroda eingeladen.

Der Chicago-Bluesman Khalif Wailin Walter gastiert mit seinem Soloprogramm in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr. Sein Pseudonym lautet K. Walters. Die Songs sind beeinflusst von Soul, Pop, Rock, Gospel, Country, Funk und natürlich Blues.

Khalif stand mit vielen Größen des Blues auf der Bühne, darunter Taj Mahal, Grammy Winner Otis Rush oder The Jimmy Vaughan Band. Der Musiker hat eine ganz individuelle, trommelartige und sehr rhythmische Herangehensweise an die Akustikgitarre. Er dehnt außerdem seine Stimme als eigenständiges Instrument aus.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reservierungen unter Telefon: 036921/269948