Durchaus tanzbar: Alexander Blume am Keyboard.

Blues und Jazz am Eisenacher Burschenschaftsdenkmal

Eisenach. Alexander Blume gibt mit Freunden ein offenes Konzert in Eisenach – und holt eine Legende in seine Heimat.

Zum musikalischen Frühschoppen mit Blues, Boogie-Woogie und Jazz hatte der Denkmalverein Eisenach am Sonntag an das Burschenschaftsdenkmal eingeladen. Der Eisenacher Jazz-Musiker Alexander Blume (Piano) war mal wieder live in seiner Heimatstadt zu erleben und brachte Mundharmonika-Legende Bernd Kleinow (kleines Bild unten) mit, der wie Blume lange Jahre musikalischer Wegbegleiter von Stefan Diestelmann war.

Laut Blume ist Kleinow „vielleicht der beste Mundharmonikaspieler des Universums – ich bewundere seine Energie“. Unterstützt wurden die beiden vom Eisenach Bluesmusiker Dieter Gasde (oben), Gründer der „Travelling Blues“. Bassist Andreas Buchmann war leider erkrankt. Mit ihren Klassikern zündeten die drei ein mitreißendes Blues- und Jazzfeuerwerk, sehr zum Gefallen der Zuschauer.

Mundharmonika-Legende Bernd Kleinow. Foto: Dirk Bernkopf