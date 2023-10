Blues und Jazz in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Alexander und Maximilian Blume haben sich für ihr Konzert in Bad Salzungen mit der Dresdner Bassistin Siena Rien verstärkt.

Das nächste Konzert im Kulturkeller Haunscher Hof in Bad Salzungen findet am Sonnabend, 14. Oktober, statt. Das Alexander Blume Trio aus Eisenach/Dresden gastiert. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro. Tickets gibt es unter www.kulturverein-badsalzungen.de, per Mail unter info@kulturverein-badsalzungen.de oder an der Abendkasse.

Alexander Blume (Piano, Gesang) und sein Sohn Maximilian (Drums, Gesang) stehen seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Im Jubiläumsjahr laden sie ehemalige und aktuelle Mitspieler und Mitspielerinnen zu ihren Konzerten ein. In Bad Salzungen heißt es „Nothing but Blues and Jazz“. Mit dabei ist die Dresdner Bassistin Sina Rien.