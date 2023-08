Konzert mit „Waldi Weiz Blues Band“ auf den Terrassen der Gaststätte „Kleiner Hörselberg“. Die Musiker der Waldi Weiz Blues Band verwöhnen am Samstagabend knapp 60 Gäste mit Liedern Blues, Soul und Funk.

Blueskapelle verwöhnt die Ohren von knapp 60 Gästen in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Auf den Terrassen der Gaststätte „Kleiner Hörselberg“ wippen die Musikliebhaber mit Kopf und Fuß zum Takt.

Die Musiker der Waldi Weiz Blues Band verwöhnen mit Rhythmen aus Blues, Soul und Funk am Samstag auf den Terrassen der Gaststätte „Kleiner Hörselberg“ bei Wutha-Farnroda. Zum Open-Air-Konzert kommen knapp 60 Besucher, unter die sich auch zahlreiche Musiker mischten. Auch mit Einsetzen des Regens wippen die Gäste unter den Terrassenschirmen weiter zum Takt. Als nächstes gastiert an dieser Spielstätte am Sonntag, 3. September, 14 Uhr, der Yardbirds-Gitarrist John Idan mit seiner Group.