Wutha-Farnroda. Zu einem Konzert mit Sasha Ploner wird am 15. März, 17 Uhr, in die Kaffeemühle in Wutha-Farnroda eingeladen.

Blueskonzert in Wutha-Farnroda

Der Sänger und Gitarrist Sasha Ploner aus Wien ist zurzeit auf Tour durch Thüringen. Er gastiert am Sonntag, 15. März, 17 Uhr, in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda. Seine Spezialität ist erdiger Blues. Ploner tritt in renommierten Musiklokalen in Österreich auf, wie Jazzland, Tunnel oder Radiokulturhaus. Auch in Deutschland ist er regelmäßig zu Gast, unter anderem im Stagger Lee oder in der Bar Nou in Berlin. Reservierungen sind direkt in der Kaffeemühle oder unter Telefon: 036921/269948 möglich.