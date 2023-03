Blueslegende Richard Bargel spielt in Eisenach

Eisenach. Blueslegende Richard Bargel hat ein neues Album aufgenommen. Das stellt er mit seiner Band im Jazzkeller der Alten Mälzerei vor.

Der Jazzclub Eisenach kündigt für Samstag, 25. März, ein bemerkenswertes Konzert an. Die Blueslegende Richard Bargel (72) ist zu Gast. Er war bereits zweimal in Eisenach. Mit neuen Musikern bringt er jetzt einen anderen Sound auf die Bühne.

Das aktuelle zehnte Album wurde von Gitarrist Fabio Nettekoven (31) produziert. Es handelt sich fast um eine Retrospektive. Neue Songs entstanden in den Anfängen der Coronapandemie. Vertraute Stücke kommen in neuem Gewand daher. Etwas lauter und ursprünglicher – ganz so wie er selbst, der fast zwei Meter große Musiker und Schauspieler aus der Kölner Südstadt.

Bargels Band „Dead Slow Stampede“ ist namensgebend für das neue Album. Aufgenommen wurde dieses in den Maarwegstudios im Westen Kölns. Mit Equipment und Mikrofonen, die teilweise älter sind als der Protagonist selbst. Jeder Song wurde gemeinsam und live im Studio eingespielt, und nicht wie heutzutage üblich, alle Musiker nacheinander aufgenommen.

Besondere Instrumente, wie das Mellotron, sorgten für filmisch und episch anmutende Chöre und Streicher-Orchestrierungen.

Richard Bargel & Dead Slow Stampede, 25. März, 20 Uhr, Jazzkeller Kulturfabrik Alte Mälzerei, Palmental