Blütenkirschen für den Eisenacher Markt

An der Westseite des Eisenacher Marktplatzes werden in dieser Woche vier neue Bäume gepflanzt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ersetzt werden die kleinen Lindenbäume am Gehwegrand, die nicht richtig gewachsen sind. Bei den neuen Bäumen handelt es sich um Japanische Blütenkirschen.

Ausgewählt wurde für den Marktplatz eine rosa blühende Kirsche, die eine säulenförmige Krone bekommt und bei guten Bedingungen fünf bis acht Meter hoch wachsen kann. Beauftragt ist die Firma Richter aus Wutha-Farnroda. Während der Pflanzarbeiten kommt es an der Westseite des Marktes zu Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn zeitweise nur eingeschränkt nutzbar sein wird.