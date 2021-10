Blumenschmücker des Wartburgkreises werden geehrt

Wartburgkreis. Der Blumenschmuck-Wettbewerb des Kreises ist beendet. Vier Preisträger sind ausgewählt worden.

Eine rege Beteiligung verzeichnete der vierte Blumenschmuckwettbewerb des Wartburgkreises. Fast 100 Gartenfotos wurden eingereicht. „Ich hätte am liebsten alle Teilnehmer ausgezeichnet, denn sie investieren alle viel Zeit und Mühe“, sagte Landrat Reinhard Krebs (CDU) bei einem Pressetermin auf Schloss Altenstein.

Ausgezeichnet wurde Gisela Schuchert aus Wenigentaft für ihren mit viel Liebe zum Detail gestalteten Vorgarten, in dem ihre große Familie gern zusammenkommt. Begeistert hat die Jury auch der üppige Blumenschmuck von Claudia Fleck aus Geisa, die ein großes Staudenbeet und prachtvoll bepflanzte Blumenkästen an den Holzbalkonen und den Fenstern ihres Hauses pflegt. Am Ortsausgang von Brunnhartshausen hat Rosel Fuß einen Vorgarten mit bienenfreundlichen Stauden, Rosen und Steingewächsen gestaltet.

Der Sonderpreis geht an Edith und Dieter Leimbach, die in Behringen rings um die Bushaltestelle an der Hauptstraße eine blühende Oase schufen. Vorgeschlagen wurden sie von Doreen Jähnig, die dort mit dem Bus fährt und begeistert von der Bepflanzung ist. Die Gewinner erhielten einen Gutschein für einen Gartenmarkt oder eine Gärtnerei und das Buch „Die Wartburgregion – Entdeckungsreisen“.