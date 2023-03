Blumes „Steamroller Bluesband“ lädt in Eisenach zum Jubiläumskonzert

Eisenach. Vater und Sohn aus Eisenach spielen seit 25 Jahren gemeinsam Blues, Soul und Jazz. Sie holen sich hervorragende Musikerinnen und Musiker zum Jubiläumskonzert am 19. März ins Landestheater Eisenach.

Seit 25 Jahren stehen die beiden Eisenacher Musiker Alexander und Maximilian Blume gemeinsam auf der Bühne. Anlässlich des Jubiläums haben Vater und Sohn die „Steamroller Bluesband“ gegründet, in der drei Generationen Musiker vereint sind. Sie spielen am Sonntag, 19. März, 19.30 Uhr, zum Jubiläumskonzert im Eisenacher Landestheater. Mit Alexander und Bernd Kleinow (Mundharmonika) sind zwei Urtypen der ostdeutschen Bluesszene dabei. Stephan Salewski (Drums) und Sina Rien (Bass) sind international erfolgreich. Maximilian (Gesang) und Florian Naegeli (Gitarre) haben einen festen Platz in der Szene. Improvisation, Interaktion und der Blues - die Seele des Jazz - sind Impulsgeber und treibende Kräfte.

Karten: Tel.: 03691/256219, kasse@landestheater-eisenach.de und Tourist-Info, Tel.: 03691/792323