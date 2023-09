Montag, 9. September, kann in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Falken gespendet werden.

Blutspende in Falken

Falken. Transfusionsmedizin in Suhl bittet zum Termin im Treffurter Stadtteil.

Das Institut für Transfusionsmedizin in Suhl und die Johanniter Unfallhilfe im Wartburgkreis laden zum nächsten Blutspendetermin im Treffurter Stadtteil Falken ein. Dieser findet am Montag, dem 9. Oktober in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Falken, Güldenes Stift 3, statt.

Seite einigen Wochen fehlen gerade Spenden bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ. Bei Krebsleiden, Verletzungen oder chronischen Erkrankungen sind Blutkonserven wichtig.