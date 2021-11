Blutspendestation bestimmt CoV2-Antikörper

Eisenach. Die Blut- und Plasmaspende Station Eisenach des Instituts für Transfusionsmedizin macht Spendern ein neues Angebot.

Die Blut- und Plasmaspende Station des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl an der Mühlhäuser Straße in Eisenach hat schon mehr Zulauf erlebt. Die Pandemiezeit macht Menschen zurückhaltender, was Blut- und Plasmaspenden betrifft. Deshalb hat die Einrichtung Initiative ergriffen. Zur Stärkung nach der Spende bekommt jeder Spender einen Gutschein für den „Hähnchen Grill“ auf dem unweit entfernten Rewe-Parkplatz in der Julius-Lippolt-Straße.

Mehr noch als das kulinarische Dankeschön zieht vielleicht eine andere Zugabe: mit der Blut- oder Plasmaspende ist neuerdings die Möglichkeit einer Antikörpertestung verbunden. Bei der Testung wird bestimmt, ob Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachweisbar sind. Die ersten Spender, allen voran geimpfte Menschen, haben dieses Angebot mit Blick auf eine eventuelle dritte Corona-Impfung bereits genutzt.

Die Blut- und Plasmaspende Station Eisenach sucht nicht nur Blutspender, sondern auch Mediziner in Voll- oder Teilzeit sowie auf Honorarbasis und für die Eingangsuntersuchung von Blutspendern auf Außenterminen.