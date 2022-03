Bock auf Anderes

Peter Rossbach über Mitgefühl und Zwiespalt.

Wissen Sie, worauf ich mal wieder Bock hätte? Auf so eine Tagesschau-Top-Meldung wie „Koalition streitet um Mindestlohn“ oder als Schlagzeile in der Zeitung „A fordert Rücktritt von B wegen Trunkenheitsfahrt“. Nach zwei Jahren Pandemie und dem schrecklichen Angriffskrieg von Putin in der Ukraine kämen einem solche Schlagzeilen wie Wohlfühl-Meldungen vor.

Ich selbst lebe als Nachkriegskind da wieder in meinem Zwiespalt. In meinem Inneren habe ich die feste Gewissheit, dass deutsche Waffen nichts in Kriegsgebieten zu suchen haben. Auf der anderen Seite steht auch bei mir spätestens seit den Völkermorden in Ruanda, Ex-Jugoslawien oder Vorderasien immer wieder die Frage: Können wir einfach zusehen, wenn ein diktatorischer, verbrecherischer Aggressor sich mit brutaler Gewalt ganze Länder einverleiben will, ganze Völker unterjochen oder auslöschen will?

Bei älteren Bürgern werden durch die Bilder aus der Ukraine schlagartig tief vergrabene schreckliche Kriegs- und Fluchterinnerungen nach oben gespült. Tiefes Mitgefühl für die Opfer Putins.

Andere organisieren in großartiger Weise Hilfstransporte und Spendensammlungen. Tiefes Mitgefühl für Putins Opfer.

Es gibt Friedensgebete und Solidaritätskundgebungen. Tiefes Mitgefühl für Putins Opfer.