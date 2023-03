Botschafter für Rechte der Behinderten

Eisenach. Neues Projekt des dbi Eisenach zu politischer Bildung.

Inklusion ist ein Menschenrecht. Aber was braucht es genau, damit Menschen mit Behinderungen ihren Platz in der Gesellschaft frei und ohne Einschränkungen einnehmen können? Dieser Frage geht nun das Diakonisches Bildungsinstitut Eisenach (dbi) in einem Projekt zur Politischen Bildung für Menschen mit Behinderungen nach, Thema: Die UN-Behindertenrechtskonvention.

Der Auftakt des Projektes fand in den Räumen des inklusiven Medientreffs „Falxnetztreff“ in der Eisenacher Goldschmiedenstraße statt. Die beiden Projektleiterinnen Stefanie Krauß und Sindy Hermann führten in das Thema ein.

Elf Menschen mit Behinderungen werden in den nächsten Monaten die UN-Behindertenrechtskonvention besser kennenlernen. Sie sammeln Fragen und Problemstellungen aus dem Lebensalltag von Menschen mit Behinderungen. Diese werden dann Politikerinnen und Politikern vorgestellt. Begegnungen sind in Eisenach und dem Thüringer Landtag in Erfurt geplant. Der Höhepunkt des Projekts wird eine Bildungsreise nach Berlin sein, wo Besuche des Bundestages und des Deutschen Instituts für Menschenrechte auf dem Plan stehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen, so das Ziele des Projektes, zu Botschaftern für die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden. Sie sollen ihr Wissen in ihre Lebensbereiche tragen und werden in demokratischen Bildungsprozessen zu Fachleuten des Themas. „Das gewonnene Wissen ermutigt zum Beteiligen am politischen Diskurs, zum kritischen Hinterfragen von gesellschaftlichen Tendenzen, zur eigenen Meinungs- und Willensbildung“, so Stefanie Krauß und Sindy Hermann