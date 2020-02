Eisenach. Am Sonntagfrüh gab es diesen Einsatz der Feuerwehr in Eisenach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Eisenacher Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht

Am vergangenen Sonntag kam es gegen 5.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Fritz-Erbe-Straße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brach in einem Kellerabteil Feuer aus. Zwei Bewohner verließen eigenständig das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten nach dem Ende des Einsatzes in ihre Wohnungen zurück.

Bis gegen 7 Uhr wurde der Brand vollständig gelöscht. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu verdächtigen Wahrnehmungen unter den Telefonnummern 03691-26114 und 03621-781124 und der Bezugsnummer 0046608/2020.

Erst Mitte Januar hatte es in einem Treppenhaus in der Fritz-Erbe-Straße gebrannt.