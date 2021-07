Brand in Firma in Großenlupnitz: Rund 20.000 Euro Schaden

Großenlupnitz. Die Ursache scheint festzustehen.

Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20 Uhr über eine Rauchentwicklung bei einer Firma in der Straße 'Am Wolfsborn' in Großenlupnitz im Wartburgkreis informiert.

In einer Lagerhalle war ein Gabelstapler in Brand geraten. Ursache könnte laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

